Гора Мёхянсан, музей подарков вождям и буддийский храм

В первый день в Северной Корее, нас возили на гору Мёхянсан (Myohyangsan), где мы посетили музей подарков вождям и буддийский храм. Это часть стандартной программы для туристов.
Выехали рано утром, по дороге успевал делать фотографии Пхеньяна.
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Дружинник?
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Рекламы на улицах нет. Только плакаты с лозунгами.
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Триумфальная арка. На неё я поднимусь в один из последних дней.
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Очередь на троллейбус.
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Дорога заняла несколько часов.
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На дороге сушится материал для шалашей, под которыми полевые рабочие укрываются от дождя.
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Съемка внутри "Выставки международной дружбы" категорически запрещена. Более того, на входе сдают все возможные электронные устройства. Музей был построен по личному указанию Ким Ир Сена в 1978 году. Он представляет собой большое здание снаружи и огромное помещение, вырубленное внутри скалы, уходящее внутрь на несколько сотен метров. В залах комплекса представлены собрания десятков тысяч непредсказуемых подарков династии Кимов от иностранных делегаций. В холле музея всех туристов ведут на поклон портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (вас не расстреляют, если вы не поклонитесь — проверено).
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Места очень живописные.
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На балконе можно было фотографировать, попить чай и прохладительные напитки.
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Рядом с комплексом расположен самый крупный буддийский храм в стране (может быть и единственный).
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Буддийский монастырь Похёнса (Похён) был построен в 11 веке.
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Говорят, что сейчас здесь живут около 20 монахов.
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Красивое и миротворное место.
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Здесь же располагался небольшой музей.
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Больше всего запомнился этот плакат с ценами на рабов.
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Потом мы поехали на обед в ресторан в одной из местных гостиниц для интуристов.
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И поехали обратно в Пхеньян.
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Следующий раз поделюсь видами на Пхеньян. Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!
Северная Корея
Часть 1. Северная Корея. Начало
Часть 2. Один мой день в Cеверной Корее
Часть 3. Северокорейские мужчины
Часть 4. 11 важных инструкций и рекомендаций при посещении Северной Кореи
Часть 5. Самые распространённые мифы и заблуждения о Северной Корее
Часть 6. 10 правдивых фактов о Северной Корее
Часть 7. Гора Мёхянсан, музей подарков вождям и буддийский храм
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