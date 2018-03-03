Вена

gavailer

Познавательные путешествия ✈

Познавательные путешествия. Авторский блог Эдуарда Гавайлера

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Гора Мёхянсан, музей подарков вождям и буддийский храм
Вена
gavailer
3 марта, 8:13



В первый день в Северной Корее, нас возили на гору Мёхянсан (Myohyangsan), где мы посетили музей подарков вождям и буддийский храм. Это часть стандартной программы для туристов.


Выехали рано утром, по дороге успевал делать фотографии Пхеньяна.

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Дружинник?

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Рекламы на улицах нет. Только плакаты с лозунгами.

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Триумфальная арка. На неё я поднимусь в один из последних дней.

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Очередь на троллейбус.

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Дорога заняла несколько часов.

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На дороге сушится материал для шалашей, под которыми полевые рабочие укрываются от дождя.

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Съемка внутри "Выставки международной дружбы" категорически запрещена. Более того, на входе сдают все возможные электронные устройства. Музей был построен по личному указанию Ким Ир Сена в 1978 году. Он представляет собой большое здание снаружи и огромное помещение, вырубленное внутри скалы, уходящее внутрь на несколько сотен метров. В залах комплекса представлены собрания десятков тысяч непредсказуемых подарков династии Кимов от иностранных делегаций. В холле музея всех туристов ведут на поклон портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (вас не расстреляют, если вы не поклонитесь — проверено).

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Места очень живописные.

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На балконе можно было фотографировать, попить чай и прохладительные напитки.

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Рядом с комплексом расположен самый крупный буддийский храм в стране (может быть и единственный).

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Буддийский монастырь Похёнса (Похён) был построен в 11 веке.

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Говорят, что сейчас здесь живут около 20 монахов.

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Красивое и миротворное место.

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Здесь же располагался небольшой музей.

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Больше всего запомнился этот плакат с ценами на рабов.

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Потом мы поехали на обед в ресторан в одной из местных гостиниц для интуристов.

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И поехали обратно в Пхеньян.

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Следующий раз поделюсь видами на Пхеньян. Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!


Северная Корея
Часть 1. Северная Корея. Начало
Часть 2. Один мой день в Cеверной Корее
Часть 3. Северокорейские мужчины
Часть 4. 11 важных инструкций и рекомендаций при посещении Северной Кореи
Часть 5. Самые распространённые мифы и заблуждения о Северной Корее
Часть 6. 10 правдивых фактов о Северной Корее
Часть 7. Гора Мёхянсан, музей подарков вождям и буддийский храм


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© Эдуард Гавайлер|gavailer.livejournal.com — Познавательные путешествия

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19 комментариев :
( 19 комментариев оставить комментарий )
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(Удалённый комментарий)
sova1509
2018-03-03 09:08 (UTC)
Ну, вы чего? Автору понравилось. Он так разоблачил "мифы", что любо-дорого полюбоваться! Так что - не клевещите на счастливую страну, на ее заботливое руководство, не клевещите!))
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
(Удалённый комментарий)
sova1509
2018-03-03 09:40 (UTC)
Ну, от немецкой колбасы и вы бы не отказались))).
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
sova1509
2018-03-03 09:45 (UTC)
https://prometej.info/blog/golos-kndr/kndr-uzhe-stala-triumfatorom-olimpiady/

Вот тут еще больше "истинной правды" о процветающем государстве и происках "проклятого Запада". Угораю от восторга!))
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
don_serhio
2018-03-03 09:21 (UTC)
Красивые фотки природы, монастырь, остальное грустно как-то. Постовая в носочках...
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
omnesolum
2018-03-03 09:25 (UTC)
На некоторых фото и не скажешь, что Северная Корея
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
swetlj
2018-03-03 13:01 (UTC)
Красивая природа, архитектура с национальным колоритом. Использованы интересные цвета в архитектуре.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
wlad_1978
2018-03-03 15:29 (UTC)
вот интересно, как так может существовать буддизм и непоколебимое почитание из под палки его всея космическое величество Ким Чен Ын - вот был ролик про посещение школы, прям культ личности
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
Николай Николаев
2018-03-07 16:22 (UTC)
Корея - страна конфуцианской традиции на которой и основано почитание правителя (понятие "сыновняя почтительность"). Ни о каком "из-под палки" речь не идет. Правитель воспринимается как родной человек, отец и мать, заботящийся о своих детях (народе), а те отвечают ему преданностью и почтительностью. Относительно буддизма, то он не очень распространен, скорее имеет цель привлечения туристов и контактов с единоверцами за рубежом.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
iz_kogda_to
2018-03-03 16:52 (UTC)
В теме "музей подарков вождям" написано, но не нашла ни одной фотки.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
Арёша Капризон
2018-03-06 06:21 (UTC)
это потому что ты читать не умеешь.
попроси родителей купить тебе азбуку!
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
Николай Николаев
2018-03-07 16:13 (UTC)
В музее нельзя фотографировать. Как пишет автор в посте: "Съемка внутри "Выставки международной дружбы" категорически запрещена. Более того, на входе сдают все возможные электронные устройства".
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
iz_kogda_to
2018-03-07 19:30 (UTC)
Мне это отлично известно, и зашла я ради обещанного заголовком фотоотчёта из музея подарков.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
gavailer
2018-03-07 17:16 (UTC)
Всегда пожалуйста! Из Северной Кореи еще будет много постов.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
Николай Николаев
2018-03-07 23:27 (UTC)
Спасибо большое! Буду следить и дальше.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
welder_history
2018-03-22 06:51 (UTC)
Что за памятник на фото №33?
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
kingeugen
2018-03-22 14:59 (UTC)
Видимо победе в войне с Южной Кореей, на которую Северная Корея напала, после чего получила по мордасам, чуть (к сожалению) не была освобождена американцами, но "спасена" китайцами.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
swan_blog
2018-04-17 20:25 (UTC)
а магнитики где-нибудь продаются?
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
( 19 комментариев оставить комментарий )
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