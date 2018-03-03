Гора Мёхянсан, музей подарков вождям и буддийский храм

Северная Корея. Заключительная Этот пост — последняя страница длиной серии фоторепортажей о поездке в одну из самых спорных и одну из самых интересных стран мира — Корейскую…

Как развлекаются северокорейцы Во время пребывания в КНДР туристам можно попасть в тир, в цирк или парк аттракционов в Пхеньяне. Там есть даже казино! И эти места созданы не…

Демилитаризованная зона со стороны Северной Кореи Стандартным пунктом туристической программы КНДР является посещение ДМЗ на юге страны. Демилитаризованной зоной называется зона, разделяющая…

Жизнь в Северной Корее без прикрас Из Китая в Пхеньян и обратно я ехал на поезде. По стране во время пребывания нашу группу возили на автобусах. Из окон можно было сколько угодно…

Сувениры из КНДР Из КНДР можно привезти массу интересных сувениров: дорогих и дешевых, больших и маленьких. Можно отправить открытки или приобрести…

77 цитат Ким Ир Сена и идеология чучхе Идеология чучхе в цитатах от основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Вождь, партия и массы 1. Вождь, партия и массы едины общей…

Музей войны и шпионское судно «Пуэбло» В Пхеньяне мы посетили Музей Отечественной Освободительной войны. Это одно из самых чтимых мест северокорейцев, которое ежедневно посещают…

Библиотека в Пхеньяне — эпицентр сюрреализма Одним из стандартных пунктов программы пребывания в Северной Корее является посещение Национальной библиотеки КНДР (Народного дворца учёбы). На…