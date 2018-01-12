Вена

gavailer

Познавательные путешествия ✈

Познавательные путешествия. Авторский блог Эдуарда Гавайлера

Предыдущий пост разместить у себя Следующий пост
Пыльный Улан-Батор, Монголия
Запись входит в топ 200 рейтинга
Вена
gavailer
12 января, 10:05



Друзья, с этой записи я начинаю большую серию тревел-репортажей из Азии. Думаю, будет интересно. Впереди фотоистории из Китая, Северной и Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и других стран.

Пыль стояла столбом и скрипела на зубах, словно орда монгольских всадников под предводительством Чингисхана промчались у ворот города...


2

3


В Улан-Батор я прилетел рано утром. До моего вечернего рейса в Пекин у меня в запасе был весь день. Можно спокойно погулять по городу, попытаться ощутить дух Улан-Батора.

Изначально планировал добраться до центра города на автобусе. По всей видимости в городе не так давно поменяли нумерацию автобусных маршрутов. Водители автобусов, жители и туристы путаются. Например, в аэропорт идет 22 и 23, он же когда-то был маршрутом номер 7 (аэропорт находится в районе НИСХИ).

С платой за проезд тоже все изменилось. Внедрили смарт-карты, которые нужно пополнять. Их можно купить в киосках у остановок (нужно искать значок U-money). Сама карта стоит 3600 тугриков, проезд в один конец — 500 тугриков.

В аэропорту таксист уверял, что пока билеты приобрести нельзя, только ехать на такси. Рано утром не стал бегать искать, взял такси за 20 тысяч тугриков (около 7 евро).

4


Доехал до Сквера Сухэ-Батора.

5


И уже отсюда я начал спокойную прогулку по городу.

6


Так выглядит памятник Чингисхану на центральной площади Сухэ-Батора через объектив всех путешественников и фотографов.

7


Так выглядит памятник Чингизхану на центральной площади Сухэ-Батора, когда приезжаю я.

8


Сухэ-Батор был руководителем Монгольской народной революции 1921 года.

9

10

11


Улан-Батор снаружи — логичная смесь Азии и Советского Союза.

12

13

14

15

16


Гандантэгченлин — крупнейший действующий буддийский монастырь в Улан-Баторе. С 1944 по 1990 год был единственным действующим местом отправления буддийского культа в социалистической Монголии.

17

18


Дворец Богдо-гэгэна.

19


Юрта — дом Монголов. Они повсюду.

20

21


Монгольский орнамент.

22

23


"Инь и ян" и свастика.

24

25

26


В Улан-Баторе каждый уважающий себя "дом быта" украшен рекламными вывесками. Места нет свободного!

27

28


Старомонгольское письмо — одна из немногих вертикальных письменностей.

29


Монголын Х.З.Э. - Комсомол Монголии.

30

31

32


В Улан-Баторе хоть и пыльно, но чисто. На улицах много уборщиков, которые дотошно метут и вычищают обочины. В аэропорту, например, лестницы моют с мылом руками.

33


Велосипедная доожка.

34


Детская площадка.

35


Следы Советского Союза.

36


Хрущёвка.

37


Это же ГАЗ-13 "Чайка"! Нельзя так поступать с предметами старины.

38


Жители Улан-Батора.

39

40

41

42


Монголы могут свободно общаться на русском языке ("но это не точно").

43

44

45


Абонентские ящики на почте, откуда я отправил открытки.

46


Улан-Батор — побратим Иркутска (я родился в Иркутске).

47


Попробовал монгольские буузы (по-русски, позы). Все-таки в Бурятии в Джиде и под Гусииноозерском лучше.

48


Во второй части про Улаанбаатар поднимемся к памятнику советским солдатам.

Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!


Азия 2017
Часть 1. Пыльный Улан-Батор, Монголия
Часть 2. Монголия с высоты или как меня чуть не ограбили в Улан-Баторе


Понравилась запись? Буду очень рад, если оставите комментарий ниже.
Подписаться на обновления, поделиться ссылкой в соцсетях:


Еще не на связи? Присоединяйтесь:
Эксклюзивная рассылка о моих путешествиях|Вконтакте|Фэйсбук|Инстаграм

Моя домашняя страницаwww.gavailer.ru
Все тревел-отчёты|Обзор блога по годам|Посещенные страны|Путешествия в цифрах

Есть предложения? Открыт к сотрудничеству, пишите → eduard@gavailer.ru
© Эдуард Гавайлер|gavailer.livejournal.com — Познавательные путешествия

Метки: , ,

Записи из этого журнала по тегу «отчёты»

34 комментария :
( 34 комментария оставить комментарий )
sambriella
2018-01-12 09:18 (UTC)
Отличный репорт! Спасибо!

(Ответить) (Ветвь дискуссии)
prosto_vova
2018-01-12 09:42 (UTC)
Очень интересно! Буду следить!
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
anrecht
2018-01-14 13:00 (UTC)
вот и следи и даже не вздумай не следить
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
don_serhio
2018-01-12 10:16 (UTC)
Спасибо, интересно. Странная страна, бестолковая. Когда-то ехал в поезде, разговорились с одним армянином, обсуждали Армяно-Азербайджанский конфликт, он рассказывал как они убегали из Карабаха. Потом в конце сказал. Хорошая страна Монголия, там ничего нет, одни степи. Она никому не нужна, там еще очень долго войн не будет или совсем никогда.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
mimohodec
2018-01-14 22:20 (UTC)
Наивный. Там столько минеральных ресурсов, что многие сидят на низком старте, чтобы причаститься их разработки. Спасает только то, что Монголия окружена Россией и Китаем, так просто не подлезешь. А то бы уже давно был свой майдан и свой Порошенко.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
wanowano
2018-01-12 10:21 (UTC)
Полицейская буханка весьма гламурная
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
(Анонимно)
2018-01-12 11:01 (UTC)
Монголия в период Второй мировой войны являлась союзником СССР.
Экономическая помощь со стороны МНР состояла в передаче денежных средств, тёплой одежды, продовольствия, скота, приобретении танковой колонны и эскадрильи.
В октябре 1941 года гражданами МНР был сформирован и отправлен 1-й эшелон с подарками, состоявший из 15 тысяч комплектов зимнего обмундирования, около 3 тысяч индивидуальных посылок на сумму более 1,8 млн. тугриков[1].
Государственному банку СССР было передано наличными 587 тысяч тугриков[1]. К концу 1944 года из МНР было отправлено 8 эшелонов с продовольствием и обмундированием на сумму более 25,3 млн тугриков[1]. В начале 1945 года был отправлен последний, 9-й эшелон подарков из 127 вагонов.
(источник Википедия)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
swetlj
2018-01-12 11:20 (UTC)
Монголия была первой страной, которая вызвалась помочь Советскому Союзу в борьбе с Германией и помогала с первых дней войны до последнего. Местные жители Закаменска помнят как нескончаемыми караванами гнали лошадей и скот из Монголии. Каждая пятая лошадь в армии была монгольской. Скот гнали в Улан-Уде, делала тушенку.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
glavsnab
2018-01-14 14:42 (UTC)
но никто не визжит, что войну выиграли благодаря монголам.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
omnesolum
2018-01-12 18:06 (UTC)
Очень любопытно! Для меня это экзотика - не могу представить, по какому поводу я мог бы туда поехать. Если только проездом, как ты.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
pafit
2018-01-12 19:11 (UTC)
Я так поняла, что одного дня вполне достаточно на осмотр столицы. Можно обойти все достопримечательности пешком?
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
gavailer
2018-01-12 22:38 (UTC)
По сути в городе - да. Но за городом должно быть тоже интересно, пустыня Гоби, где-то за городом стоит гигантский памятник Чингисхану.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
aspasiaroma
2018-01-14 11:56 (UTC)
Памятник Чингис-хану весит бОльше, чем памятник Сухэ-Батору
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
Igor Pivovar
2018-01-14 12:52 (UTC)
С монголов нам надо брать пример. Они почитают Чингис-хана монголов и гордятся им, а не обклеивают его ярлыками, как в РФ обклеили Сталина. Потому что монголы хозяева своей земли. А богатств там достаточно и в земле и на земле.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
whale_roma
2018-01-14 13:39 (UTC)
Вояк-то сколько !!! Вон даже какие-то рэмбы в малиновых беретах есть - как у меня; я очень люблю всё малиновое, и беретов таких у меня много. А с кем они воевать собираются - эти тугарины-змиевичи ? Ишь какие воинственные... Надо было спросить их об этом.
Жирноногие девчонки в мини-юбках очень смешные.

Edited at 2018-01-14 13:40 (UTC)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
zabriski
2018-01-14 14:00 (UTC)
спасибо, интересно

хочу съездить
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
aduchin77
2018-01-14 14:28 (UTC)
Бывал там несколько раз в 1975-77 годах (не только в Улан-Баторе), по фото мало что изменилось, кроме возникновения памятников Чингисхану. Уточню - монгольский комсомол именуется "ревсомол", а табличка на заборе с "инь-янь" - это знак "сойомбо", он же и на флаге страны.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
vlad_smyrnov
2018-01-14 14:29 (UTC)
Был я в Монголии в 2011 году. Охватило чувство ностальгии по прочтении твоей статьи. На первый взгляд ничего не изменилось. Если интересно, вот мои постики тех лет.

https://vlad-smyrnov.livejournal.com/5688.html

https://vlad-smyrnov.livejournal.com/6035.html

https://vlad-smyrnov.livejournal.com/6360.html

https://vlad-smyrnov.livejournal.com/6403.html
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
ass_ruero
2018-01-14 14:43 (UTC)
А чего монголов не анексировали в 1945? Ленин и Пу вот вылитые монголы с виду. Нада дружиц было.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
(Анонимно)
2018-01-14 15:30 (UTC)
Точно Не прошла даром оккупация Чингиз ханом россии
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
( 34 комментария оставить комментарий )
Ссылки
Коротко обо мне и блоге
О сотрудничестве
 
Мои лучшие репортажи
Все тревел-отчёты
Путешествия в цифрах
Читатели и друзья: знакомство
Об использовании моих материалов
 
Авиабилеты я покупаю здесь
Гостиницы я бронирую здесь
Популярные метки
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Рассылка Познавательных Путешествий


Я на других сайтах
      



Разработано LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account