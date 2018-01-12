Пыльный Улан-Батор, Монголия

Друзья, с этой записи я начинаю большую серию тревел-репортажей из Азии. Думаю, будет интересно. Впереди фотоистории из Китая, Северной и Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и других стран.
Пыль стояла столбом и скрипела на зубах, словно орда монгольских всадников под предводительством Чингисхана промчались у ворот города...
2
3
В Улан-Батор я прилетел рано утром. До моего вечернего рейса в Пекин у меня в запасе был весь день. Можно спокойно погулять по городу, попытаться ощутить дух Улан-Батора.
Изначально планировал добраться до центра города на автобусе. По всей видимости в городе не так давно поменяли нумерацию автобусных маршрутов. Водители автобусов, жители и туристы путаются. Например, в аэропорт идет 22 и 23, он же когда-то был маршрутом номер 7 (аэропорт находится в районе НИСХИ).
С платой за проезд тоже все изменилось. Внедрили смарт-карты, которые нужно пополнять. Их можно купить в киосках у остановок (нужно искать значок U-money). Сама карта стоит 3600 тугриков, проезд в один конец — 500 тугриков.
В аэропорту таксист уверял, что пока билеты приобрести нельзя, только ехать на такси. Рано утром не стал бегать искать, взял такси за 20 тысяч тугриков (около 7 евро).
4
Доехал до Сквера Сухэ-Батора.
5
И уже отсюда я начал спокойную прогулку по городу.
6
Так выглядит памятник Чингисхану на центральной площади Сухэ-Батора через объектив всех путешественников и фотографов.
7
Так выглядит памятник Чингизхану на центральной площади Сухэ-Батора, когда приезжаю я.
8
Сухэ-Батор был руководителем Монгольской народной революции 1921 года.
9
10
11
Улан-Батор снаружи — логичная смесь Азии и Советского Союза.
12
13
14
15
16
Гандантэгченлин — крупнейший действующий буддийский монастырь в Улан-Баторе. С 1944 по 1990 год был единственным действующим местом отправления буддийского культа в социалистической Монголии.
17
18
Дворец Богдо-гэгэна.
19
Юрта — дом Монголов. Они повсюду.
20
21
Монгольский орнамент.
22
23
"Инь и ян" и свастика.
24
25
26
В Улан-Баторе каждый уважающий себя "дом быта" украшен рекламными вывесками. Места нет свободного!
27
28
Старомонгольское письмо — одна из немногих вертикальных письменностей.
29
Монголын Х.З.Э. - Комсомол Монголии.
30
31
32
В Улан-Баторе хоть и пыльно, но чисто. На улицах много уборщиков, которые дотошно метут и вычищают обочины. В аэропорту, например, лестницы моют с мылом руками.
33
Велосипедная доожка.
34
Детская площадка.
35
Следы Советского Союза.
36
Хрущёвка.
37
Это же ГАЗ-13 "Чайка"! Нельзя так поступать с предметами старины.
38
Жители Улан-Батора.
39
40
41
42
Монголы могут свободно общаться на русском языке ("но это не точно").
43
44
45
Абонентские ящики на почте, откуда я отправил открытки.
46
Улан-Батор — побратим Иркутска (я родился в Иркутске).
47
Попробовал монгольские буузы (по-русски, позы). Все-таки в Бурятии в Джиде и под Гусииноозерском лучше.
48
Во второй части про Улаанбаатар поднимемся к памятнику советским солдатам.
Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!
Азия 2017
Часть 1. Пыльный Улан-Батор, Монголия
Часть 2. Монголия с высоты или как меня чуть не ограбили в Улан-Баторе
Понравилась запись? Буду очень рад, если оставите комментарий ниже.
Подписаться на обновления, поделиться ссылкой в соцсетях:
Еще не на связи? Присоединяйтесь:
Эксклюзивная рассылка о моих путешествиях | Вконтакте | Фэйсбук | Инстаграм
Моя домашняя страница → www.gavailer.ru
Все тревел-отчёты | Обзор блога по годам | Посещенные страны | Путешествия в цифрах
Есть предложения? Открыт к сотрудничеству, пишите → eduard@gavailer.ru
© Эдуард Гавайлер | gavailer.livejournal.com — Познавательные путешествия
Отличное видео :)
Экономическая помощь со стороны МНР состояла в передаче денежных средств, тёплой одежды, продовольствия, скота, приобретении танковой колонны и эскадрильи.
В октябре 1941 года гражданами МНР был сформирован и отправлен 1-й эшелон с подарками, состоявший из 15 тысяч комплектов зимнего обмундирования, около 3 тысяч индивидуальных посылок на сумму более 1,8 млн. тугриков[1].
Государственному банку СССР было передано наличными 587 тысяч тугриков[1]. К концу 1944 года из МНР было отправлено 8 эшелонов с продовольствием и обмундированием на сумму более 25,3 млн тугриков[1]. В начале 1945 года был отправлен последний, 9-й эшелон подарков из 127 вагонов.
(источник Википедия)
Жирноногие девчонки в мини-юбках очень смешные.
Edited at 2018-01-14 13:40 (UTC)
хочу съездить
https://vlad-smyrnov.livejournal.com/5688.html
https://vlad-smyrnov.livejournal.com/6035.html
https://vlad-smyrnov.livejournal.com/6360.html
https://vlad-smyrnov.livejournal.com/6403.html