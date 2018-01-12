Пыльный Улан-Батор, Монголия

Монголия с высоты или как меня чуть не ограбили в Улан-Баторе В первой части мы погуляли по центральным улицам Улан-Батора. Во второй части мы поднимаемся к Памятнику советским солдатам и посмотрим на…

Индия — страна мусора В заключительной записи о невероятной Индии я хочу показать то, что стараются скрыть туристические и пиар-агентства, завлекая путешественников в…

Кто произвел первый виски? "Ишкебаха" в переводе с кельтского (uisce beatha, water of life) - вода-жизни, живая вода. Так ирландцы называли крепкий алкогольный напиток,…

Попасть в тюрьму в Дублине — Килмайнхэм Гаол Килмайнхэм Гаол (Kilmainham Gaol) - бывшая тюрьма в Дублине, построенная в конце восемнадцатого века. Помимо обычных заключенных, в тюрьме…

Дома и виллы в Хорватии Приморский регион на юге Хорватии набирает всё большую популярность среди туристов. Дубровник считается одним из самых трендовых городов в…

Дубровник — cъемочная площадка прошлого, настоящего и будущего Дубровник — уникальный город. Во-первых, он невероятно стойкий. За последние десятилетия город пережил многочисленные бомбардировки и обстрелы,…

Сколько стоит прогулка на гондоле в Венеции Если для посещения Сан-Марино, на мой взгляд, не стоит организовывать отдельную поездку, то ради Венеции стоит бросить всё и не колеблясь…

Болонья — город аркад и галерей Аркадами называются непрерывные ряды равных по размерам арок, опирающихся на колонны или устои. Чаще всего они используются при сооружении…