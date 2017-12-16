Невероятная Индия. Бенгалор

Бенгалор или Бенгалуру – один из самых цивилизованных и богатых городов Индии с прекрасным мягким климатом, административный центр штата Карнатака на юго-западе страны. В Бенгалоре мы посетили летний дворец султана Типу, который он сам называл "Обителью счастья и завистью небес" и был построен из чистого тикового дерева (Tipu Sultan's Summer Palace), покатались по городу на автобусе с экскурсией, жили в шикарном отеле, заглянули в индуистский храм 17-го века (Kote Venkataramana Temple). Обо всём этом в виде фотографий ниже.
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Следующий раз — про город Майсур, тяжелую судьбу индийских женщин и про дружбу мужчин в Индии.
Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!
Невероятная Индия
Часть 1. Дели
Часть 2. День йоги
Часть 3. Индийская кухня
Часть 4. Лакхнау
Часть 5. Где находится рай
Часть 6. Бенгалор
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