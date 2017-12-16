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Познавательные путешествия ✈

Познавательные путешествия. Авторский блог Эдуарда Гавайлера

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Невероятная Индия. Бенгалор
Вена
gavailer
16 декабря, 9:22



Бенгалор или Бенгалуру – один из самых цивилизованных и богатых городов Индии с прекрасным мягким климатом, административный центр штата Карнатака на юго-западе страны. В Бенгалоре мы посетили летний дворец султана Типу, который он сам называл "Обителью счастья и завистью небес" и был построен из чистого тикового дерева (Tipu Sultan's Summer Palace), покатались по городу на автобусе с экскурсией, жили в шикарном отеле, заглянули в индуистский храм 17-го века (Kote Venkataramana Temple). Обо всём этом в виде фотографий ниже.


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Следующий раз — про город Майсур, тяжелую судьбу индийских женщин и про дружбу мужчин в Индии.

Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!


Невероятная Индия
Часть 1. Дели
Часть 2. День йоги
Часть 3. Индийская кухня
Часть 4. Лакхнау
Часть 5. Где находится рай
Часть 6. Бенгалор


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© Эдуард Гавайлер|gavailer.livejournal.com — Познавательные путешествия

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3 комментария :
( 3 комментария оставить комментарий )
  • 1
omnesolum
2017-12-16 09:16 (UTC)
Отличные фото! Отель знакомый, особенно портье. А что там за сосиски на дереве висят?
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
gavailer
2017-12-16 10:34 (UTC)
Не видел их в Бенгалоре? Это такой плод у деревьев. Я тоже поразился :)
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
omnesolum
2017-12-16 11:28 (UTC)
Не, не видел. Может не сезон был.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
( 3 комментария оставить комментарий )
  • 1
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