Невероятная Индия. Индийская кухня

11 блюд, которые непременно стоит попробовать в Испании Испанская кухня очень разнообразна. В этом посте я собрал некоторые блюда и продукты, которые непременно стоит попробовать в Испании и на…

Почему в Японии пластмассовая еда? Один из секретов долголетия японцев заключается в питании. Они очень трепетно относятся к пище и её приему. В топ моих личных открытий попала…

Чем кормят на паромах? Одним из самых важных моментов во время полета на самолете является питание. Разнос небесной еды бортпроводниками и сам процесс приема пищи на…

Еда и дегустации в дороге В путешествиях и дороге бывает время на прием пищи. По вашим просьбам публикую не совсем обычный пост. Пост о том, что обычно остается за кадром и не…

Где готовят лучший дёнер-кебаб? Наряду с классическим фаст-фудом, в немецких городах повсюду готовят и продают дёнеры. Дёнер Кебаб — блюдо турецкого происхождения (здесь нужно…

Весенний рынок сладостей На днях заскочил на один специфический рынок, на котором можно было от души полакомиться сладостями. В седьмой раз в Берлине прошел так называемый…

Венские мотивы. Роскошные дворцы и шницель Сегодня, в заключительной части серии записей "Венские мотивы", мы погуляем по паркам роскошных дворцов Шёнбрунн и Бельведер, а ещё я расскажу как…

Русский хлеб Дорогие Друзья, помните запись про Русский завтрак? Теперь на очереди ещё один шедевр — "Русский хлеб". Сладкие, запечённые, невыразительные…