Вена

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Познавательные путешествия ✈

Познавательные путешествия. Авторский блог Эдуарда Гавайлера

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Невероятная Индия. Индийская кухня
Вена
gavailer
5 декабря, 10:00



Остаться равнодушным к Индии невозможно. Обычно есть два типа людей: те, которые после виртуального знакомства сразу рвутся покупать билеты в Индию и те, кто понимают, что в Индии они ничего не потеряли и лучше ограничиться просмотром фотографий онлайн.

Примерно то же самое можно сказать об индийской еде. Посетив Индию, путешественники не остаются равнодушными. Кому-то осточертел вегетарианский образ жизни, рис, бобы и малое количество ресторанов, а кто-то полюбил индийскую кухню, стал обожать острые нотки во всем и готов пить пряный чай масала чашками.


В Индии я был всего одну неделю и нас кормили в хороших ресторанах гостиниц. Все было очень вкусно! Впрочем, один раз ели в столовой, где еда была приближена к обычной, была на любителя и однозначно требовала привыкания.

Ниже фотографии некоторых блюд индийской кухни.

Малпуа (malpua) — оладьи в сиропе, традиционный индийский десерт.

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Малпуа часто подается с рабри (rabri), густым молочным соусом.

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Еще десерт: Рас малай (rasmalai) — творожные шарики под сливочным соусом.

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И еще один: Гулаб джамун (gulab jamun) — сладкие шарики из сухого молока со щепоткой муки, обжаренные во фритюре из масла гхи и поданные в сахарном сиропе.

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Cалат из пророщенных ростков.

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Блюдо из чёрного маша и красной фасоли Дал Макхни (Dal makhani).

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Индийский хлеб чапати — хлеб из пшеничной муки, наподобие тонкого лаваша.

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Вариация хлеба чапати с пюрированной свеклой.

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Фрикадельки кюфта (malai kofta curry).

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Классическое куриное блюдо из города Лакхнау — Murgh Awadhi Korma.

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Спелые ароматные манго — просто фантастика!

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Еще фото.

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Видео, как индийская женщина есть руками.



Как вам индийская кухня?

Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!


Невероятная Индия
Часть 1. Дели
Часть 2. День йоги
Часть 3. Индийская кухня


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© Эдуард Гавайлер|gavailer.livejournal.com — Познавательные путешествия

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