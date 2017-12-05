Невероятная Индия. Индийская кухня

Остаться равнодушным к Индии невозможно. Обычно есть два типа людей: те, которые после виртуального знакомства сразу рвутся покупать билеты в Индию и те, кто понимают, что в Индии они ничего не потеряли и лучше ограничиться просмотром фотографий онлайн.
Примерно то же самое можно сказать об индийской еде. Посетив Индию, путешественники не остаются равнодушными. Кому-то осточертел вегетарианский образ жизни, рис, бобы и малое количество ресторанов, а кто-то полюбил индийскую кухню, стал обожать острые нотки во всем и готов пить пряный чай масала чашками.
В Индии я был всего одну неделю и нас кормили в хороших ресторанах гостиниц. Все было очень вкусно! Впрочем, один раз ели в столовой, где еда была приближена к обычной, была на любителя и однозначно требовала привыкания.
Ниже фотографии некоторых блюд индийской кухни.
Малпуа (malpua) — оладьи в сиропе, традиционный индийский десерт.
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Малпуа часто подается с рабри (rabri), густым молочным соусом.
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Еще десерт: Рас малай (rasmalai) — творожные шарики под сливочным соусом.
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И еще один: Гулаб джамун (gulab jamun) — сладкие шарики из сухого молока со щепоткой муки, обжаренные во фритюре из масла гхи и поданные в сахарном сиропе.
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Cалат из пророщенных ростков.
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Блюдо из чёрного маша и красной фасоли Дал Макхни (Dal makhani).
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Индийский хлеб чапати — хлеб из пшеничной муки, наподобие тонкого лаваша.
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Вариация хлеба чапати с пюрированной свеклой.
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Фрикадельки кюфта (malai kofta curry).
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Классическое куриное блюдо из города Лакхнау — Murgh Awadhi Korma.
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Спелые ароматные манго — просто фантастика!
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Еще фото.
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Видео, как индийская женщина есть руками.
Как вам индийская кухня?
Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!
Невероятная Индия
Часть 1. Дели
Часть 2. День йоги
Часть 3. Индийская кухня
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