Фридрихштадт-паласт — за кулисами самой большой театральной сцены мира

Только представьте, на днях мне удалось попасть за кулисы Фридрихштадт-Паласта (Friedrichstadt-Palast) — известнейшего ревю-театра Германии, самого современного шоу-дворца Европы и самой большой театральной сцены мира! Более того, я познакомился с восхитительной Анастасией Макеевой, встретил друзей и коллег, а также посмотрел феерическое шоу "The One", известным своей яркостью и костюмами французского модельера Жана Поля Готье. В эксклюзивном фоторепортаже я отведу вас за кулисы Паласта и одним глазком мы посмотрим, как идет подготовка к большому представлению.Фридрихштадт-Паласт расположен в самом сердце Берлина на Фридрихштадтштрассе. Первое здание было построено аж в 1865 году и прослужило более 100 лет в качестве цирка, кабаре- и ревю-театра, театра оперетты. Новое здание было открыто для зрителей в 1984 году. Это было последнее величественное здание, построенное в эпоху ГДР в соответствующем тому времени архитектурному стилю.Фойе театра без зрителей за полтора часа до начала шоу.Лампы — очень интересная деталь интерьера. Они произведены из трубок с восточногерманской молочной фабрики.Цветные камни очень гармонично вписываются в интерьер и передают дух той эпохи.700 тысяч зрителей наполняют залы театрального дворца ежегодно.Театральный гардероб. Верхнюю одежду перед входом в главный зал нужно сдать за 1,5 евро.Театр рассчитан на 1899 зрителей.А теперь — за кулисы!Столовая для труппы шоу и персонала.10В основных служебных помещениях установлены мониторы, на которые транслируется изображение со сцены в реальном времени.11С 2008 года Фридрихштадт-Паласт показывает большие ревю-шоу. Они въезжают в театр как правило на 2 года.12Напомню, что ревю от других театральных жанров отличает отсутствие основной сюжетной линии, как правило, это фантастические красочные шоу с танцами, акробатическими номерами, песнями, игрой света и музыкой. Стоимость создания подобных ревю-представлений составляет несколько миллионов евро. В настоящий момент в Фридрихштадт-Паласте проходит самое дорогое за всю историю берлинского театра шоу "The One". Оно обошлось создателям в 11 миллионов евро.13Костюмы были созданы самим Жан-Полем Готье.141516В мастерской.17181920Все парики создаются вручную.212223В шоу "The One" задействованы более 100 артистов включая дублеров. В гриме всей труппы задействовано 11 мастеров.24252627В труппе много русскоязычных артистов.28В одной из гримерок встречаем Анастасию. Именитая воздушная гимнастка из России известна во всем мире. Она выступала на самых престижных фестивалях, цирковых аренах и театральных площадках мира.293031В шоу "The One" Анастасия показывает номер на снаряде из двух петель — эмоциональный танец в воздухе без страховки.Анастасия Макеева перед шоу.3233Главный зал Фридрихштадт-Паласта без зрителей.34Подготовка других артистов к шоу.35В мастерской реквизита и декораций.363738Ретро-афиши представлений.39Во Фридрихштадт-Паласте проводятся не только фантастические вечерние шоу. Здесь есть и балетная школа, детская школа танца, проводятся различные гастрольные постановки и фестивальные гала-концерты.404142Театральная сцена в 2200 кв. метров считается самой большой в мире.4344Большое спасибо Насте за приглашение и прекрасный вечер на шоу! (Глаза одинаковые?)454647Карточка города на сайте:Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!Буду очень рад, если оставите комментарий ниже. Подписаться на обновления , поделиться ссылкой в соцсетях:Присоединяйтесь:Открыт к сотрудничеству , пишите → eduard@gavailer.ru