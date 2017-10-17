Фридрихштадт-паласт — за кулисами самой большой театральной сцены мира

Только представьте, на днях мне удалось попасть за кулисы Фридрихштадт-Паласта (Friedrichstadt-Palast) — известнейшего ревю-театра Германии, самого современного шоу-дворца Европы и самой большой театральной сцены мира! Более того, я познакомился с восхитительной Анастасией Макеевой, встретил друзей и коллег, а также посмотрел феерическое шоу "The One", известным своей яркостью и костюмами французского модельера Жана Поля Готье. В эксклюзивном фоторепортаже я отведу вас за кулисы Паласта и одним глазком мы посмотрим, как идет подготовка к большому представлению.
Фридрихштадт-Паласт расположен в самом сердце Берлина на Фридрихштадтштрассе. Первое здание было построено аж в 1865 году и прослужило более 100 лет в качестве цирка, кабаре- и ревю-театра, театра оперетты. Новое здание было открыто для зрителей в 1984 году. Это было последнее величественное здание, построенное в эпоху ГДР в соответствующем тому времени архитектурному стилю.
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Фойе театра без зрителей за полтора часа до начала шоу.
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Лампы — очень интересная деталь интерьера. Они произведены из трубок с восточногерманской молочной фабрики.
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Цветные камни очень гармонично вписываются в интерьер и передают дух той эпохи.
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700 тысяч зрителей наполняют залы театрального дворца ежегодно.
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Театральный гардероб. Верхнюю одежду перед входом в главный зал нужно сдать за 1,5 евро.
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Театр рассчитан на 1899 зрителей.
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А теперь — за кулисы!
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Столовая для труппы шоу и персонала.
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В основных служебных помещениях установлены мониторы, на которые транслируется изображение со сцены в реальном времени.
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С 2008 года Фридрихштадт-Паласт показывает большие ревю-шоу. Они въезжают в театр как правило на 2 года.
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Напомню, что ревю от других театральных жанров отличает отсутствие основной сюжетной линии, как правило, это фантастические красочные шоу с танцами, акробатическими номерами, песнями, игрой света и музыкой. Стоимость создания подобных ревю-представлений составляет несколько миллионов евро. В настоящий момент в Фридрихштадт-Паласте проходит самое дорогое за всю историю берлинского театра шоу "The One". Оно обошлось создателям в 11 миллионов евро.
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Костюмы были созданы самим Жан-Полем Готье.
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В мастерской.
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Все парики создаются вручную.
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В шоу "The One" задействованы более 100 артистов включая дублеров. В гриме всей труппы задействовано 11 мастеров.
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В труппе много русскоязычных артистов.
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В одной из гримерок встречаем Анастасию. Именитая воздушная гимнастка из России известна во всем мире. Она выступала на самых престижных фестивалях, цирковых аренах и театральных площадках мира.
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В шоу "The One" Анастасия показывает номер на снаряде из двух петель — эмоциональный танец в воздухе без страховки.
Анастасия Макеева перед шоу.
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Главный зал Фридрихштадт-Паласта без зрителей.
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Подготовка других артистов к шоу.
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В мастерской реквизита и декораций.
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Ретро-афиши представлений.
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Во Фридрихштадт-Паласте проводятся не только фантастические вечерние шоу. Здесь есть и балетная школа, детская школа танца, проводятся различные гастрольные постановки и фестивальные гала-концерты.
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Театральная сцена в 2200 кв. метров считается самой большой в мире.
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Большое спасибо Насте за приглашение и прекрасный вечер на шоу! (Глаза одинаковые?)
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