Вена

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Познавательные путешествия ✈

Познавательные путешествия. Авторский блог Эдуарда Гавайлера

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Фридрихштадт-паласт — за кулисами самой большой театральной сцены мира
Вена
gavailer
17 октября, 8:02



Только представьте, на днях мне удалось попасть за кулисы Фридрихштадт-Паласта (Friedrichstadt-Palast) — известнейшего ревю-театра Германии, самого современного шоу-дворца Европы и самой большой театральной сцены мира! Более того, я познакомился с восхитительной Анастасией Макеевой, встретил друзей и коллег, а также посмотрел феерическое шоу "The One", известным своей яркостью и костюмами французского модельера Жана Поля Готье. В эксклюзивном фоторепортаже я отведу вас за кулисы Паласта и одним глазком мы посмотрим, как идет подготовка к большому представлению.


Фридрихштадт-Паласт расположен в самом сердце Берлина на Фридрихштадтштрассе. Первое здание было построено аж в 1865 году и прослужило более 100 лет в качестве цирка, кабаре- и ревю-театра, театра оперетты. Новое здание было открыто для зрителей в 1984 году. Это было последнее величественное здание, построенное в эпоху ГДР в соответствующем тому времени архитектурному стилю.

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Фойе театра без зрителей за полтора часа до начала шоу.

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Лампы — очень интересная деталь интерьера. Они произведены из трубок с восточногерманской молочной фабрики.

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Цветные камни очень гармонично вписываются в интерьер и передают дух той эпохи.

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700 тысяч зрителей наполняют залы театрального дворца ежегодно.

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Театральный гардероб. Верхнюю одежду перед входом в главный зал нужно сдать за 1,5 евро.

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Театр рассчитан на 1899 зрителей.

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А теперь — за кулисы!

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Столовая для труппы шоу и персонала.

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В основных служебных помещениях установлены мониторы, на которые транслируется изображение со сцены в реальном времени.

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С 2008 года Фридрихштадт-Паласт показывает большие ревю-шоу. Они въезжают в театр как правило на 2 года.

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Напомню, что ревю от других театральных жанров отличает отсутствие основной сюжетной линии, как правило, это фантастические красочные шоу с танцами, акробатическими номерами, песнями, игрой света и музыкой. Стоимость создания подобных ревю-представлений составляет несколько миллионов евро. В настоящий момент в Фридрихштадт-Паласте проходит самое дорогое за всю историю берлинского театра шоу "The One". Оно обошлось создателям в 11 миллионов евро.

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Костюмы были созданы самим Жан-Полем Готье.

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В мастерской.

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Все парики создаются вручную.

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В шоу "The One" задействованы более 100 артистов включая дублеров. В гриме всей труппы задействовано 11 мастеров.

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В труппе много русскоязычных артистов.

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В одной из гримерок встречаем Анастасию. Именитая воздушная гимнастка из России известна во всем мире. Она выступала на самых престижных фестивалях, цирковых аренах и театральных площадках мира.

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В шоу "The One" Анастасия показывает номер на снаряде из двух петель — эмоциональный танец в воздухе без страховки.

Анастасия Макеева перед шоу.

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Главный зал Фридрихштадт-Паласта без зрителей.

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Подготовка других артистов к шоу.

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В мастерской реквизита и декораций.

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Ретро-афиши представлений.

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Во Фридрихштадт-Паласте проводятся не только фантастические вечерние шоу. Здесь есть и балетная школа, детская школа танца, проводятся различные гастрольные постановки и фестивальные гала-концерты.

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Театральная сцена в 2200 кв. метров считается самой большой в мире.

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Большое спасибо Насте за приглашение и прекрасный вечер на шоу! (Глаза одинаковые?)

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Карточка города на сайте: Берлин

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5 комментариев :
( 5 комментариев оставить комментарий )
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alkopona
2017-10-17 06:59 (UTC)
Я когда за сценой Мариинки был, тоже впечатлился. Так что понимаю твои эмоции)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
roma_nowa
2017-10-17 08:03 (UTC)
Одно из ярких воспоминаний юности - о, сегодня в концерте был балет Фридрихсштадт-Паласа!!
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
golovach_igor
2017-10-17 10:45 (UTC)
Из детства помню "балет телевидения ГДР на сцене Фридрихштадт-Паласта", регулярно показывали в "концертах ко дню работников какой-то-там промышленности"... :)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
sboy
2017-10-17 15:29 (UTC)
Ура! Спасибо, огромное! Как в детстве! Самое не советское шоу в ГДР!
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
( 5 комментариев оставить комментарий )
  • 1
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